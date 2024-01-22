Иностранец по незнанию привез в Россию контрабанду и оказался под угрозой тюрьмы

ФТС: иностранца задержали в Домодедово с часами за восемь миллионов рублей

Житель Австралии оказался под угрозой тюрьмы после того, как по незнанию привез в Россию контрабандные часы за восемь миллионов рублей. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

37-летний иностранец прибыл в московский аэропорт Домодедово из Дубая. Во время прохождения «зеленого» коридора таможенники задержали пассажира, заметив у него незадекларированные швейцарские часы Audemars Piguet. Уточняется, что австралиец сам снял аксессуар с запястья и заявил, что не знал о необходимости платить сбор.

По данным экспертизы, изделие относится к последней коллекции Royal Oak. Корпус, а также стрелки часов выполнены из розового золота, стекло — из сапфира, а ремешок — из кожи аллигатора. В общей сложности объем неуплаченных таможенных сборов составил два миллиона рублей.

Правонарушение иностранца квалифицируется по части 1 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов»). Путешественнику грозит лишение свободы до семи лет и штраф в размере до миллиона рублей.

Ранее в Домодедово задержали азербайджанца с брендовыми украшениями на десять миллионов рублей. В рюкзаке нарушителя нашли часы Bvlgari, кольцо Grisogono и серьги Graff из золота со вставками из бриллиантов, бериллов и корундов.