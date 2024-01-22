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21:09, 22 января 2024Интернет и СМИ

Известная журналистка Ася Казанцева покинула Россию. Как она объяснила свой отъезд?

Научная журналистка Ася Казанцева сообщила, что уехала из России в Грузию

Кадр: «А поговорить?» / YouTube

Известная научная журналистка и писательница Ася Казанцева уехала из России в Грузию. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Журналистка пожаловалась на то, что в России ее лекции отменяли. Кроме того, как заявила Казанцева, от адвоката ей стало известно, что против нее могут возбудить уголовное дело.

Мы тут подумали-подумали, да и решили, что потусуюсь-ка я, действительно, пока что в славном городе Тбилиси до наступления лучших времен

Ася Казанцеванаучная журналистка и писательница

Казанцева пообещала вернуться в Россию, когда «ветер переменится»

Одной из причин отъезда из России журналистка назвала то, что депутат Госдумы Андрей Луговой опубликовал в сети ее домашний адрес. По словам Казанцевой, одновременно с этим на нее обрушилась волна критики в сети из-за ее позиции относительно спецоперации. После этого ее лекции в Москве и Казани отменили. Из-за того, что мероприятия не проводятся, как отметила журналистка, ей тяжело зарабатывать на жизнь в России.

Кроме того, Казанцева заявила, что опасается уголовного преследования. Она напомнила, что у нее есть маленькая дочь, и подчеркнула, что «даже малый риск тюремного заключения для нее малоприемлем».

Я — российский научный журналист, и как только ветер переменится, и я снова смогу работать в России, я вернусь первым рейсом, чтобы выступать в «Живом слове» в Твери, и в Milmax в Казани, и в Mediomodo в Москве, и во всех остальных лекториях от Сочи до Норильска, от Калининграда до Владивостока. И мы еще будем счастливы, и у нас еще будет жизнь

Ася Казанцеванаучная журналистка и писательница

Депутат Госдумы опубликовал домашний адрес журналистки и обвинил ее в предательстве

В декабре 2023 года Луговой в своем Telegram-канале сделал репост публикации, в которой были указаны личные данные журналистки, в частности, номер мобильного телефона и четыре домашних адреса. «Для тех, кто лично хочет довести до Аси, что предательство своей страны — это самый страшный грех», — гласила подпись к посту.

В другой публикации Луговой разместил скриншоты постов, в которых Казанцева высказывается против спецоперации на Украине. Также депутат назвал ее «специально взращенным в иностранных университетах кадром» и «звеном агентурной сети на территории России».

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Казанцева в ответ заявила, что Луговой поступил незаконно, опубликовав ее персональные данные. Также она рассказала, что жила только по одному из указанных в его посте адресов.

Позднее журналистка сообщила, что комиссия по этике Госдумы не нашла ничего противозаконного в том, что депутат разместил ее личную информацию в открытом доступе. В комиссии объяснили, что Конституция России гарантирует каждому свободу слова.

Казанцева — автор серии научно-популярных книг

Ася Казанцева — российский научный журналист, популяризатор науки, по образованию нейробиолог. Является автором научно-популярных книг «В интернете кто-то неправ!», «Кто бы мог подумать!» и «Мозг материален». Лауреат премии «Просветитель».

В конце сентября 2022 года сотрудники полиции задержали Казанцеву и отвезли ее в ОВД «Филевское». В тот момент она находилась на девятом месяце беременности.

По словам журналистки, сначала полицейские сказали ей, что задержали ее как призывника, но потом уточнили, что это связано с референдумами в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Другие подробности не приводили. Вскоре ее отпустили из отделения полиции.

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      Евгения Наумова
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