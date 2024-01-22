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19:40, 22 января 2024Мир

Постпред Китая в ООН призвал возобновить переговоры по Украине

Постпред КНР Чжан Цзюнь: переговоры по Украине должны быть возобновлены

Фото: Xie E / Globallookpress.com

Мирные переговоры по Украине должны быть как можно скорее возобновлены, заявил постоянный представитель КНР в ООН Чжан Цзюнь. Его цитирует РИА Новости.

«Переговоры должны быть возобновлены как можно скорее. Победителей в конфликте или войне нет. Мир не может быть достигнут отправкой вооружений на поле боя», — призвал он во время заседания Совета Безопасности Всемирной организации.

По словам китайского постпреда, продолжение боевых действий на Украине повлечет «лишь больше жертв среди гражданского населения».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит прогресса в мирном процессе по Украине, поэтому продолжает специальную военную операцию.

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      Глеб Бажуткин
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