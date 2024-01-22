Раскрыто число происшествий в российских школах под влиянием «Колумбайна»

МВД: в 2023 году было 15 происшествий в школах под влиянием «Колумбайна»

В российских учебных заведениях было зарегистрировано 15 происшествий, произошедших в 2023 году под влиянием запрещенного в стране террористического движения «Колумбайн». Об этом заявил замглавы Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Станислав Колесник, передает ТАСС.

По его словам, инциденты произошли в школах 12 регионов России. Он обратил внимание на попытки киевского режима по популяризации запрещенного в России «Колумбайна» среди российских подростков.

13 декабря 2023 года Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил к 5,5 года лишения свободы 18-летнюю жительницу Уфы, оправдывавшую совершение массовых расправ и призывавшую к участию в противоправной деятельности движения «Колумбайн». Ее признали виновной по статьям 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») и 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ. Она будет отбывать наказание в воспитательной колонии.