Кудрявцева рассказала о расставании с мужем

Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что пока не развелась с мужем

Российская телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что пока не разводилась с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым, о расставании с которым она ранее сообщила. Такой комментарий телезвезда сделала в эфире программы «Звезды сошлись», фрагмент опубликован на сайте НТВ.

Кудрявцева высказалась о ситуации в семье словами «уйти — не равно развестись». «Мне нужна была очень жесткая мотивация для того, чтобы решить очень серьезную проблему человека», — рассказала она.

Гость программы, певец Прохор Шаляпин предположил, что ведущая помирилась с Макаровым. Кудрявцева в ответ заявила, что они с супругом не ссорились. «Я вообще никогда ни с кем не ругаюсь. Есть проблема, мы ее решаем», — добавила она.

О расставании с мужем после 10 лет брака Кудрявцева объявила ранее в январе. Она отметила, что ушла от мужа, и объяснила решение фразой «алкоголь — зло».

Кудрявцева состоит в браке с Макаровым с 2013 года, пара воспитывает дочь. Это третий брак телеведущей. Ее первым мужем был музыкант группы «Ласковый май» Сергей Ленюк. Во второй раз телезвезда вышла замуж за бизнесмена Матвея Морозова.