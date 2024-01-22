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18:37, 22 января 2024Мир

Лавров обвинил Запад в подталкивании Киева к продолжению конфликта на Украине

Лавров: Запад с маниакальной настойчивостью подталкивает Киев к боевым действиям

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Запад с маниакальной настойчивостью подталкивает Киев к продолжению боевых действий. В этом западные страны в ходе заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по Ближнему Востоку и Украине обвинил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Реальность состоит в том, что несмотря на полный провал Вооруженных сил Украины на поле боя, западные покровители киевского режима продолжают подталкивать его с маниакальной настойчивостью к продолжению бессмысленного военного противостояния», — констатировал глава МИД.

Ранее стало известно, что Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях СБ ООН. Отмечается, что борт главы внешнеполитического ведомства следовал в США по северному пути в облет недружественных стран.

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      Дарья Балацкая
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