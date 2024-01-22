Мария Аронова назвала ошибку русского кино

Аронова назвала ошибкой русского кино отсутствие подготовки актеров к съемкам

Народная артистка России Мария Аронова назвала главную ошибку русского кино. Своим мнением она поделилась в интервью ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, способно ли отечественное кино компенсировать отсутствие голливудских проектов в РФ, актриса ответила утвердительно, но с одним условием.

«Да, но только в том случае, если будут давать деньги на подготовку. С моей точки зрения, ошибка русского кино заключается в том, что мы не работаем до начала съемок. На это надо давать деньги, и артист должен заниматься исключительно подготовкой», — подчеркнула Аронова.

Артистка напомнила, что исполнитель главной роли в сериале «Ликвидация» Владимир Машков жил какое-то время в Одессе, где «грыз семечки и слушал местную речь», чтобы подготовиться к съемкам. Она добавила, что подготовительный период актера должен быть заложен в бюджет кинопроекта.

«Чтобы привезти, условно, артиста в Одессу, чтобы артист две недели там жил, чтобы ему за это платили. С этого начинается его работа. А мы что делаем? Тут спектакль доиграли, здесь белье постирали. Нас не приглашают на подготовительный период», — отметила Аронова, напомнив, что для постановки спектакля в театре для подготовки требуется минимум три месяца.

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