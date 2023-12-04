Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:45, 4 декабря 2023Культура

Уилл Смит рассказал о работе над второй частью фильма «Я — легенда»

Уилл Смит рассказал, что получил сценарий второй части фильма «Я — легенда»

Кадр: фильм «Я — легенда»

Американский актер и режиссер Уилл Смит рассказал о работе над второй частью фильма «Я — легенда». Об этом сообщает Screen Daily.

Артист отметил, что планирует связаться по телефону со своим коллегой, актером Майклом Б. Джорданом, который тоже примет участие в сиквеле, а также признался, что совсем недавно получил сценарий картины «Я — легенда 2». «Сценарий только что пришел… Наверное, я выдаю слишком много информации…», — поделился он, отказавшись делиться остальными подробностями работы над проектом.

Смит добавил, что несмотря на то, что в оригинальной версии проекта его персонаж Роберт Невилл погибает в конце фильма, существует еще и альтернативная DVD-версия, по которой главный герой ленты остается в живых. Именно на ее основе и будет снят сиквел.

В начале года стало известно, что у продолжения постапокалиптического боевика-триллера «Я — легенда», в котором главные роли исполнят актеры Смит и Майкл Б. Джордан, тоже будет альтернативный финал.

Фильм «Я — легенда» вышел в 2007 году. Тогда лента заработала по миру более 585 миллионов долларов при бюджете в 150 миллионов долларов. Постановщиком выступил Фрэнсис Лоуренс, известный по кинофраншизе «Голодные игры».

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      Россияне почти перестали покупать жилье. Ждать ли снижения цен на квартиры?

      Названы самые популярные исполнители 2023 года

      Блиновская за несколько дней погасила задолженность в 1,5 миллиарда рублей

      Индекс Мосбиржи опустился до минимума за два месяца

      Названы самые узнаваемые памятники в России

      Огромные кроссовки из новой коллекции Balenciaga подняли на смех в сети

      Уилл Смит рассказал о работе над второй частью фильма «Я — легенда»

      Россия в зоне СВО на Днепре начали применять аэролодку Alligator

      В российском регионе мужчина изнасиловал падчерицу и расправился с ее матерью

      Песков сравнил Украину с бездонной бочкой для денег

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости