Уилл Смит рассказал, что получил сценарий второй части фильма «Я — легенда»

Американский актер и режиссер Уилл Смит рассказал о работе над второй частью фильма «Я — легенда». Об этом сообщает Screen Daily.

Артист отметил, что планирует связаться по телефону со своим коллегой, актером Майклом Б. Джорданом, который тоже примет участие в сиквеле, а также признался, что совсем недавно получил сценарий картины «Я — легенда 2». «Сценарий только что пришел… Наверное, я выдаю слишком много информации…», — поделился он, отказавшись делиться остальными подробностями работы над проектом.

Смит добавил, что несмотря на то, что в оригинальной версии проекта его персонаж Роберт Невилл погибает в конце фильма, существует еще и альтернативная DVD-версия, по которой главный герой ленты остается в живых. Именно на ее основе и будет снят сиквел.

В начале года стало известно, что у продолжения постапокалиптического боевика-триллера «Я — легенда», в котором главные роли исполнят актеры Смит и Майкл Б. Джордан, тоже будет альтернативный финал.

Фильм «Я — легенда» вышел в 2007 году. Тогда лента заработала по миру более 585 миллионов долларов при бюджете в 150 миллионов долларов. Постановщиком выступил Фрэнсис Лоуренс, известный по кинофраншизе «Голодные игры».