У сиквела «Я — легенда» с Уиллом Смитом появится альтернативный финал

Deadline: у сиквела боевика-триллера «Я — легенда» появится альтернативный финал

У продолжения постапокалиптического боевика-триллера «Я — легенда», в котором главные роли исполнят актеры Уилл Смит и Майкл Б. Джордан, будет альтернативный финал. Об этом в разговоре с Deadline рассказал продюсер и сценарист Акива Голдсман.

Голдсман поделился, что в финале «Я — легенда 2» персонаж Уилла Смита не погибнет, в отличие от первой части картины, которая вышла в 2007 году. Сценарист не раскрыл подробностей того, как герой Джордана впишется в сюжетную линию о последнем человеке на Земле, но сказал, что фильм будет опираться на роман Ричарда Мэтисона, на котором был основан оригинал.

«Все начнется на несколько десятилетий позже, чем в первом фильме», — сказал Голдсман, отметив, что он является фанатом сериала по игре The Last of Us («Одни из нас»). «Мы восходим к оригинальной книге Мэтисона и альтернативному финалу, в отличие от финала в оригинальном фильме», — добавил продюсер.

В прошлом году стало известно, что фильм «Я — легенда» получит продолжение. Фильм «Я — легенда» вышел в 2007 году. Тогда лента заработала по миру более 585 миллионов долларов при бюджете в 150 миллионов долларов. Постановщиком выступил Фрэнсис Лоуренс, известный по кинофраншизе «Голодные игры».