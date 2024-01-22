Мать Бузовой пожаловалась на доходы дочери

Мать певицы Ольги Бузовой Ирина пожаловалась на падение доходов дочери

Мать певицы Ольги Бузовой Ирина Александровна пожаловалась на падение доходов своей дочери. Таким образом она ответила на вопрос в интервью KP.RU, почему Бузова уже на протяжении восьми лет продолжает ездить на стареньком Mercedes.

«Конечно, она на одной и той же машине ездит, это же понятно. Нет возможности поменять ее. Она хотела, но теперь не до жиру, ездим на том, на чем мы ездим. Доходы упали и не только», заявила Ирина Александровна. Она объяснила нежелание Бузовой купить новый автомобиль ситуацией в стране — сейчас не до этого.

Ранее мама телеведущей и певицы Ольги Бузовой предположила, что звезда не пошла на вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой из-за своего воспитания. Она вспомнила, что была довольно строгой матерью, но не уверена, что именно ее методы повлияли на решение Бузовой отказаться от посещения клуба «Мутабор».