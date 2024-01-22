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06:54, 22 января 2024Культура

Мать Бузовой пожаловалась на доходы дочери

Мать певицы Ольги Бузовой Ирина пожаловалась на падение доходов дочери

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Мать певицы Ольги Бузовой Ирина Александровна пожаловалась на падение доходов своей дочери. Таким образом она ответила на вопрос в интервью KP.RU, почему Бузова уже на протяжении восьми лет продолжает ездить на стареньком Mercedes.

«Конечно, она на одной и той же машине ездит, это же понятно. Нет возможности поменять ее. Она хотела, но теперь не до жиру, ездим на том, на чем мы ездим. Доходы упали и не только», заявила Ирина Александровна. Она объяснила нежелание Бузовой купить новый автомобиль ситуацией в стране — сейчас не до этого.

Ранее мама телеведущей и певицы Ольги Бузовой предположила, что звезда не пошла на вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой из-за своего воспитания. Она вспомнила, что была довольно строгой матерью, но не уверена, что именно ее методы повлияли на решение Бузовой отказаться от посещения клуба «Мутабор».

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      Александра Синицына
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