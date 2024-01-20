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16:00, 20 января 2024Интернет и СМИ

Названа причина отсутствия Ольги Бузовой на «голой вечеринке» Ивлеевой

Мама Бузовой: воспитание Ольги не позволило пойти на вечеринку Ивлеевой

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Телеведущая и певица Ольга Бузова не пошла на вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой из-за своего воспитания. Такое мнение высказала «КП» ее мама Ирина Александровна.

По ее словам, она всегда была строгой в воспитании дочери. Помогли ли ее методы при принятии Ольгой решения пропустить скандальное мероприятие, она не знает. Лучше, по ее мнению, этот вопрос адресовать самой телеведущей.

Ирина Александровна полагает, что все же ее воспитание «вложило какие-то принципы» в дочь.

В январе Ольга Бузова снялась в шубе за 26 миллионов рублей и поделилась видео, на котором она поздравила подписчиков со старым Новым годом. Для ролика артистка надела белую шапку-ушанку, латексные облегающие штаны, а также сапоги на шпильке с высоким голенищем.

«Голая вечеринка» Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря 2023 года в клубе «Мутабор». 10 января столичный суд приостановил работу указанного заведения на 90 суток из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Ряд артистов, принявших участие в мероприятии, столкнулись с отменой концертов и исключением из новогодних телешоу. Многие, в частности Филипп Киркоров, лишились рекламных контрактов. Также его выступления вырезали из эфира рождественского концерта на Первом канале.

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      Любовь Ширижик
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