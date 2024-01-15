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17:15, 15 января 2024Ценности

Бузова снялась в шубе за 26 миллионов рублей

Кадр: @buzova86

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова снялась в роскошной шубе за миллионы рублей. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя знаменитость поделилась видео, на котором она поздравила подписчиков со старым Новым годом. Так, для ролика артистка надела белую шапку-ушанку, латексные облегающие штаны, а также сапоги на шпильке и с высоким голенищем. На размещенных кадрах видно, что она держит в руках бутылку шампанского и плетеную авоську с мандаринами.

Кроме того, звезда примерила черно-белую шубу. Известно, что стоимость подобной модели составляет более 26 миллионов рублей.

В декабре российская певица Люся Чеботина похвасталась роскошными подарками, которые она купила на свои же деньги. Тогда знаменитость разместила снимки, на которых она позирует в комбинезоне с бахромой и разноцветной шубе люксового бренда Louis Vuitton. Исполнительницу запечатлели на фоне внедорожника Mercedes-Benz Gelandewagen черного цвета.

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      Карина Черных
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