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11:45, 27 декабря 2023Ценности

Певица Люся Чеботина похвасталась купленными на свои деньги роскошными подарками

Фото: @lusia_chebotina

Российская певица Люся Чеботина похвасталась роскошными подарками, которые она купила на свои же деньги. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя знаменитость разместила снимки, на которых она позирует в комбинезоне с бахромой и разноцветной шубе люксового бренда Louis Vuitton. Исполнительницу запечатлели на фоне внедорожника Mercedes-Benz Gelandewagen черного цвета.

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«Эту тачку я сама купила. Эту шубу я сама купила. Ювелирку, сумки я сама купила. И в музло свое я сама вложила», — заявила Чеботина в описании к посту.

В ноябре Люся Чеботина ответила на возмущения по поводу ее фото в шубе из рыси. «У вас кожаная обуви и сумки. Вы ездите на шашлыки и любите борщ с мясом. Не стоит лицемерить. Отказывайтесь тогда от всего вышеперечисленного», — заявила она.

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      Карина Черных
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