МИД ФРГ указал на недопустимость безответственных уловок в вопросе помощи Киеву

Бербок: сейчас не время для безответственных уловок в вопросе помощи Украине

Сейчас не время для безответственных уловок в вопросе военной помощи Украине. На недопустимость ослабления усилий Евросоюза по поддержке Киева указала глава МИД ФРГ Анналена Бербок, сообщает ТАСС.

«Сейчас не время для безответственных уловок отдельных игроков тут. И в этом вопросе в свете потрясений в мире для нас важно не ослаблять усилий», — отметила министр иностранных дел Германии.

По словам дипломата, ЕС на протяжении двух лет постоянно обозначал, что находится на стороне Украины, поэтому важно вместе запустить финансовую помощь со стороны Европы. Бербок подчеркнула, что она и канцлер ФРГ Олаф Шольц активно над этим работают.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не может увеличить военную помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ), так как Берлин сделал все возможное. Он добавил, что Германия из всех стран ЕС оказывает наибольшую поддержку Киеву, а другие страны должны активнее предоставлять помощь.