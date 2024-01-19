Глава Минобороны Германии отверг призывы увеличить помощь Украине

Глава Минобороны Германии Писториус: мы не можем идти ва-банк на Украине

Германия не может увеличить военную помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ), так как Берлин сделал все возможное. Об этом заявил глава Минобороны Борис Писториус в интервью Der Tagesspiegel.

«Мы не можем идти ва-банк, как того требуют некоторые. Иначе мы сами были бы беззащитны. До сих пор мы сделали все, что могли», — отметил глава оборонного ведомства.

Писториус также добавил, что Германия из всех стран Европейского союза (ЕС) оказывает наибольшую поддержку Киеву. Поэтому политик призвал другие европейские страны активнее предоставлять помощь ВСУ.

Глава Писториус предупредил о вероятности войны с Россией. Он сослался на немецких экспертов, которые предположили, что война с Россией возможна в течение ближайших пяти-восьми лет.