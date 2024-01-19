Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:26, 19 января 2024Мир

Глава Минобороны Германии отверг призывы увеличить помощь Украине

Глава Минобороны Германии Писториус: мы не можем идти ва-банк на Украине
СюжетМинобороны:
Борис Писториус

Борис Писториус. Фото: IMAGO / dts Nachrichtenagentur / Global Look Press

Германия не может увеличить военную помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ), так как Берлин сделал все возможное. Об этом заявил глава Минобороны Борис Писториус в интервью Der Tagesspiegel.

«Мы не можем идти ва-банк, как того требуют некоторые. Иначе мы сами были бы беззащитны. До сих пор мы сделали все, что могли», — отметил глава оборонного ведомства.

Писториус также добавил, что Германия из всех стран Европейского союза (ЕС) оказывает наибольшую поддержку Киеву. Поэтому политик призвал другие европейские страны активнее предоставлять помощь ВСУ.

Глава Писториус предупредил о вероятности войны с Россией. Он сослался на немецких экспертов, которые предположили, что война с Россией возможна в течение ближайших пяти-восьми лет.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Посла Франции вызвали в МИД России после удара по базе наемников. Почему Париж считают участником конфликта на Украине?

      На российской нефтебазе произошел пожар после попытки атаки дрона ВСУ

      Российский губернатор рассказал о пытавшихся обмануть его мошенниках

      Бывший прокурор российского региона сел на девять лет за коррупцию

      Российский солдат в одиночку уничтожил опорный пункт ВСУ

      Продажи российских ноутбуков взлетели

      Бивший током и устраивавший спарринги между пасынками россиянин взят под арест

      Мужчина рассказал о причине отсутствия эрекции и напугал партнершу

      Посол рассказал о надежде на участие Пашиняна в юбилейном саммите ЕАЭС в Москве

      Названы города России с самым грязным воздухом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше