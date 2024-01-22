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13:26, 22 января 2024Экономика

Стоимость газа в Европе упала до минимума за три года

Цены на газ в Европе упали ниже 300 долларов за баррель до минимума с 2021 года

Фото: Vladislav S / Shutterstock / Fotodom

Стоимость природного газа в Европе в понедельник, 22 января, опустилась ниже 300 долларов за баррель. Месячные фьючерсы (февральские) по индексу крупнейшего в Европе нидерландского хаба TTА упали до минимума с 2021 года, пишет РИА Новости со ссылкой на утренний обзор Energi Danmark.

По их оценкам, короткие корректировки в сторону повышения не влияют на общий тренд, который выражен продолжительным падением цен. В начале января цены впервые с сентября 2023 года упали ниже 350 долларов за тысячу кубометров.

Ситуация является нетипичной для многолетней тенденции, в рамках которой зимой цены на газ стабильно превышали их летний уровень. Поводом для нее стало снижение опасений по поводу критической нехватки газа в ключевых регионах.

Второй зимний месяц Европа заканчивает с рекордным для этого года уровнем заполнения хранилищ, так что эксперты начинают говорить о фактическом завершении зимы в регионе. Глава отдела европейских исследований нефти и газа HSBC Holdings Ким Фустье в комментарии Bloomberg напомнил, что это уже вторая зима, которую Европа проводит почти без российского раза, и трейдеры больше не испытывают серьезных опасений из-за обеспечения им.

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Азиатские страны также не ощущают проблем с газом, более того, Япония намерена продать излишки запасов европейским потребителям. На фоне массового открытия в ближайшие годы новых заводов по сжижению газа по всему миру ожидания возможного кризиса и дефицита топлива снижаются.

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      Платон Щукин
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