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11:32, 22 января 2024Силовые структуры

МВД раскрыло количество поджогов военкоматов с начал СВО

МВД зарегистрировало в России 220 поджогов военкоматов с начала СВО

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

С начала специальной военной операции (СВО) МВД зарегистрировало 220 поджогов военкоматов по всей России. Количество поджогов в понедельник, 22 января, со ссылкой на замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Станислава Колесника раскрывает ТАСС.

По данным МВД, факты, связанные с нападениями на и поджогами военных комиссариатов и объектов органов власти зафиксированы в 58 субъектах страны. 85 процентов из них успешно раскрыты, из 220 причастных к преступлениям лиц, 15 несовершеннолетние.

Также замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Станислав Колесник раскрыл число совершенных в России диверсий на железной дороге.

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