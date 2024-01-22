В МВД назвали число совершенных в России диверсий на железной дороге

МВД: с начала СВО в России совершены 184 диверсии на железной дороге

В России с начала специальной военной операции совершено 184 диверсии на железной дороге. Об этом сообщил замглавы Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Станислав Колесник, передает ТАСС.

По его словам, за их совершение задержаны 141 человек, среди которых 59 подростков. Представитель МВД отметил, что ради дополнительного заработка на преступление готовы пойти дети из семей с низким материальным достатком без моральных принципов.

Колесник также сообщил о том, что 15 несовершеннолетних привлечены к уголовной ответственности за поджоги военкоматов. В 58 регионах полиция зарегистрировала 220 нападений на органы госвласти. 85 процентов этих преступлений правоохранительные органы раскрыли и привлекли подозреваемых.

28 декабря 2023 года сообщалось, что в Свердловской области двум россиянам дали сроки за попытки поджечь военкоматы в Екатеринбурге и Новоуральске. Один из них — Михаил Никитин — получил шесть лет колонии за попытку поджога в феврале здания военкомата в Кировской районе Екатеринбурга. Второй осужденный — сторонник запрещенного в России экстремистского сообщества «Граждане СССР» Николай Юрьев. Он собирался забросать военкомат Новоуральска бутылками с зажигательной смесью. Его приговорили к 18 годам колонии.