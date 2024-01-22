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14:03, 22 января 2024Силовые структуры

Хакеры заставили российских детей распылить в школе отравляющее вещество

В Кузбассе ученики распылили в школе отравляющее вещество под угрозами с Украины
Начало событий в новости В МВД назвали число совершенных в России диверсий на железной дороге

Фото: Unsplash

В Кемеровской области двое учащихся распылили в школе отравляющие вещества под угрозой хакеров с Украины. Об этом сообщил замглавы главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Станислав Колесник, передает ТАСС.

По его словам, российских детей заставили пойти на преступление, компрометируя информацией, полученной украинскими хакерами после взлома их страниц в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее 22 января представитель МВД сообщил, что за совершение диверсий на железной дороге полиция задержала в 2023 году 59 несовершеннолетних. Стало известно, что для получения дополнительного заработка на преступление готовы пойти дети из семей с низким материальным достатком без моральных принципов. 15 подростков привлечены к уголовной ответственности за поджоги военкоматов.

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      Любовь Ширижик
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