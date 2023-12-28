В Свердловской области двоих россиян отправили в колонию за поджоги военкоматов

В Свердловской области двум россиянам дали сроки за попытки поджечь военкоматы в Екатеринбурге и Новоуральске. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщает ТАСС.

По данным агентства, один из осужденных — Михаил Никитин — получил шесть лет колонии за попытку поджога в феврале здания военкомата в Кировской районе Екатеринбурга. По данным силовиков, он сожалел, что не успел довести поджог до конца. Второй осужденный — сторонник запрещенного в России экстремистского сообщества «Граждане СССР» Николай Юрьев. Он собирался забросать военкомат Новоуральска бутылками с зажигательной смесью. Его приговорили к 18 годам колонии.

27 декабря в Ивановской области россиянина приговорили к шести годам колонии за попытку поджога здания военного комиссариата.