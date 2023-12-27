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11:59, 27 декабря 2023Силовые структуры

Россиянина отправили в колонию за попытку поджога здания военного комиссариата

В Иваново россиянин получил срок за попытку поджога здания комиссариата

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Ивановской области россиянина приговорили к шести годам колонии за попытку поджога здания военного комиссариата. Об этом в среду, 27 декабря, сообщает ТАСС.

По данным агентства, 30-летний россиянин пошел на диверсию ради дестабилизации деятельности городского военкомата. Осужденный тщательно готовился к преступлению, выбрал место и время, однако был своевременно задержан сотрудниками ФСБ и не успел осуществить задуманное.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

25 декабря первый Западный окружной военный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении петербургского медбрата Максима Асрияна (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), арестованного за покушение на поджог военкомата.

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      Владимир Седов
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