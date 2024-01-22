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10:29, 22 января 2024Мир

Нарышкин заявил о черном списке США в отношении части команды Зеленского

Нарышкин: в черном списке США находится часть команды Зеленского

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

В черном списке нежелательных для США лиц во власти Украины находятся десятки высокопоставленных чиновников из команды Владимира Зеленского. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, его цитирует РИА Новости.

«Американцы потребовали убрать под тем или иным предлогом с руководящих госпостов лиц, утративших доверие Белого дома. В черном списке — десятки высокопоставленных украинских чиновников из команды Зеленского», — рассказал Нарышкин.

Помимо этого, он добавил, что США располагают «убойным» коррупционным досье в отношении окружения Зеленского. Также США располагают компроматом и в отношении украинского президента.

Ранее Нарышкин заявил, что США приступили к созданию на Украине колониальной администрации, в руководстве которой будут находиться обученные в странах Запада украинские граждане.

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      Максим Габриелян
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