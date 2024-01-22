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10:02, 22 января 2024Бывший СССР

Нарышкин заявил о создании Вашингтоном колониальной администрации на Украине

Нарышкин заявил, что США создают на Украине колониальную администрацию

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

США приступили к созданию на Украине колониальной администрации, которая будет состоять из украинцев, обученных Западом. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, его цитирует РИА Новости.

«В рамках линии на тотальную вассализацию Украины Соединенные Штаты перешли к формированию в этой стране по сути колониальной администрации», — сообщил он.

Согласно плану Вашингтона, в администрации будут состоять прошедшие обучение на Западе украинцы, которые присягнули интересам США, добавил Нарышкин.

Ранее глава СВР заявил, что на Украине отсутствует политическая сила, которая была бы способна поднять бунт против Владимира Зеленского. По его словам, украинское общество сильно запугано репрессиями. Кроме того, Нарышкин рассказал, что Киев отказывается от переговоров с Москвой, несмотря на провал контрнаступления, следуя непубличному запрету Запада.

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