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12:28, 14 декабря 2023Бывший СССР

Нарышкин не увидел на Украине политических сил для бунта против Зеленского

Глава СВР Нарышкин: на Украине нет политической силы для бунта против Зеленского
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

На Украине нет политической силы, которая могла бы поднять бунт против Владимира Зеленского. Об этом рассказал глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

«Украинское общество очень сильно запугано репрессиями. Пока я не вижу каких-то сил, тем более политических сил внутри украинского общества, которые готовы и способны пойти на бунт, к сожалению», — заявил он в Минске по итогам встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с участниками XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.

В конце ноября 2023 года на Украине предрекли военный переворот. По словам известного украинского активиста Александра Леменова, власть в стране обязательно сменится на военную.

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      Александр Курбатов
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