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02:44, 27 ноября 2023Бывший СССР

На Украине предрекли военный переворот

Украинский активист Леменов предрек военный переворот в Киеве

Фото: Unsplash

Известный украинский активист Александр Леменов прокомментировал слова депутата от партии «Слуга народа» Марьяны Безуглой, что главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный должен уйти в отставку. Его слова приводит издание «Страна.ua».

Леменов подтвердил, что руководство Украины обязательно станет другим. «В Киеве действительно сменится власть, но не на российскую, а на военную», — предрек он.

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Эксперт добавил, что представители Киеве забывают, что именно военные держат линию фронта, а не народные депутаты. По его мнению, власти доиграются и Украина потеряет свои территории.

Ранее Безуглая призвала к отставке Залужного за отсутствие плана действий на 2024 год. Если главком ВСУ не представит свою стратегию, то ему следует покинуть свой пост.

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      Марина Совина
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