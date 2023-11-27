На Украине предрекли военный переворот

Украинский активист Леменов предрек военный переворот в Киеве

Известный украинский активист Александр Леменов прокомментировал слова депутата от партии «Слуга народа» Марьяны Безуглой, что главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный должен уйти в отставку. Его слова приводит издание «Страна.ua».

Леменов подтвердил, что руководство Украины обязательно станет другим. «В Киеве действительно сменится власть, но не на российскую, а на военную», — предрек он.

Эксперт добавил, что представители Киеве забывают, что именно военные держат линию фронта, а не народные депутаты. По его мнению, власти доиграются и Украина потеряет свои территории.

Ранее Безуглая призвала к отставке Залужного за отсутствие плана действий на 2024 год. Если главком ВСУ не представит свою стратегию, то ему следует покинуть свой пост.