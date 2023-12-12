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17:05, 12 декабря 2023Бывший СССР

Захарова высказалась о последствиях смены Зеленского на Залужного

Захарова: возможная смена Заленского на Залужного не изменит ситуацию на Украине
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Возможная смена нынешнего украинского лидера Владимира Заленского на главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного на высшем посту не изменит ситуацию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге с журналистами. Трансляция доступна на YouTube.

«Возможная смена Зеленского на Залужного или на любую другую фигуру ситуацию не изменит, все они из разряда марионеток в руках своих хозяев, это США, их сателлиты, Британия и так далее», — сказала она, добавив, что самостоятельную фигуру из них выделить сложно.

Также Захарова отметила, что следует различить украинских военных с украинскими марионетками Вашингтона. Так, по ее словам, украинскими военными можно назвать тех, кто осуществляет национальную политику и действует в интересах страны и народа. В свою очередь «марионеточными героями» являются, по мнению Захаровой, проплаченные Западом деятели.

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