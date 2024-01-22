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17:53, 22 января 2024Интернет и СМИ

Научная журналистка Ася Казанцева покинула Россию

Журналистка Ася Казанцева сообщила, что уехала из России в Тбилиси

Кадр: А поговорить? / YouTube

Научная журналистка и писательница Ася Казанцева сообщила, что покинула Россию. Об этом пишет РБК со ссылкой на ее пост в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам Казанцевой, знакомый адвокат предупредила о возможном возбуждении против нее уголовного дела. «Мы тут подумали-подумали да и решили, что потусуюсь-ка я, действительно, пока что в славном городе Тбилиси до наступления лучших времен», — заявила журналистка.

Помимо опасения стать фигурантом уголовного дела, другой причиной отъезда из России Казанцева назвала отмену своих лекций. Она пояснила, что сразу же вернется в Россию, когда «ветер переменится» и она снова сможет работать в стране.

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      Маргарита Щигарева
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