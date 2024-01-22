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11:02, 22 января 2024Силовые структуры

Назначена дата оглашения приговора террористке Треповой

Суд на 25 января назначил оглашение приговора террористке Треповой
Начало событий в новости Дарья Трепова выступила с последним словом

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Второй Западный окружной военный суд назначил на 25 января оглашение приговора Дарье Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемой в организации теракта в петербургском кафе, во время которого военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) получил ранения, несовместимые с жизнью. Об этом сообщает ТАСС.

Процесс проходит в Петербурге в здании Первого Западного окружного военного суда. Государственный обвинитель запросил Треповой 28 лет лишения свободы. «Исследованных доказательств достаточно для вывода о виновности Треповой в совершении преступления, в котором она обвиняется», — заявила на суде прокурор Надежда Тихомирова.

В последнем слова Трепова выразила сожаление, что из-за нее родным Татарского пришлось пережить столько боли и страданий, а ее доверчивость и наивность привели к таким последствиям. Подсудимая вновь заявила, что не знала о бомбе внутри статуэтки, она думала, что там прослушивающее устройство. По ее словам, познакомившись с военкором, она увидела добродушного и искреннего человека. «И я не хотела ему смерти», — сказала Трепова.

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      Любовь Ширижик
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