Дарья Трепова выступила с последним словом

Обвиняемая в теракте Трепова: я не хотела смерти военкору Татарскому

Обвиняемая в совершении теракта Дарья Трепова (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выступила перед судом с последним словом — она заявила, что ей жаль. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По ее словам, познакомившись с военкором Владленом Татарским, она увидела добродушного и искреннего человека. «И я не хотела ему смерти», — сказала Трепова.

Ей очень жаль, что из-за нее родным пришлось пережить столько боли и страданий, а ее доверчивость и наивность привели к таким последствиям. Подсудимая вновь заявила, что не знала о бомбе внутри статуэтки, она думала, что там прослушивающее устройство.

Приговор Треповой будет оглашен 25 января. Прокурор запросил ей 28 лет лишения свободы.

По данным ФСБ, в подготовке к теракту принимали участие спецслужбы Украины и их агенты. В частности, соучастником преступления был гражданин Украины Юрий Денисов. Мужчина приехал в Москву из Киева в феврале 2023 года. Именно он и передал Треповой взрывное устройство. После взрыва фигурант вылетел в Турцию транзитом через Армению.

От своих предполагаемых кураторов Трепова получила 191,5 тысячи рублей в криптовалюте. Из полученных средств обвиняемая вывела на свой банковский счет 132,6 тысячи рублей. Большую часть средств россиянка потратила на аренду жилья в Москве и Санкт-Петербурге, приобретение мобильных телефонов и на транспортные расходы. Связь с Украиной была ее единственным источником дохода.