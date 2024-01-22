Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:59, 22 января 2024Силовые структуры

Дарья Трепова выступила с последним словом

Обвиняемая в теракте Трепова: я не хотела смерти военкору Татарскому

Фото: :Александр Гальперин / РИА Новосоти

Обвиняемая в совершении теракта Дарья Трепова (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выступила перед судом с последним словом — она заявила, что ей жаль. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По ее словам, познакомившись с военкором Владленом Татарским, она увидела добродушного и искреннего человека. «И я не хотела ему смерти», — сказала Трепова.

Ей очень жаль, что из-за нее родным пришлось пережить столько боли и страданий, а ее доверчивость и наивность привели к таким последствиям. Подсудимая вновь заявила, что не знала о бомбе внутри статуэтки, она думала, что там прослушивающее устройство.

Приговор Треповой будет оглашен 25 января. Прокурор запросил ей 28 лет лишения свободы.

По данным ФСБ, в подготовке к теракту принимали участие спецслужбы Украины и их агенты. В частности, соучастником преступления был гражданин Украины Юрий Денисов. Мужчина приехал в Москву из Киева в феврале 2023 года. Именно он и передал Треповой взрывное устройство. После взрыва фигурант вылетел в Турцию транзитом через Армению.

От своих предполагаемых кураторов Трепова получила 191,5 тысячи рублей в криптовалюте. Из полученных средств обвиняемая вывела на свой банковский счет 132,6 тысячи рублей. Большую часть средств россиянка потратила на аренду жилья в Москве и Санкт-Петербурге, приобретение мобильных телефонов и на транспортные расходы. Связь с Украиной была ее единственным источником дохода.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Комментарии отключены
      Продолжение в новости Назначена дата оглашения приговора террористке Треповой
      Последние новости

      «Я не могу назвать это демократией». Кличко раскритиковал курс Украины при Зеленском

      В Эстонии началась забастовка 10 тысяч учителей

      Россиянка переехала на Шри-Ланку и удивилась низким ценам

      В МИД России заявили о провале попытки сделать из Украины «анти-Россию»

      Свет использовали для вычисления внутри волокна толщиной в волос

      Назначена дата оглашения приговора террористке Треповой

      В российском аэропорту задержали рейсы из-за режима «черного неба»

      В Дагестане медсестра встретила с ножом вломившегося в ее дом поклонника

      Дарья Трепова выступила с последним словом

      Серябкина снялась в откровенном платье без бюстгальтера

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше