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10:04, 22 января 2024Среда обитания

Названы возможные объекты госсобственности России за рубежом

РБК: под указ Путина подпадает часть побережья Ниццы

Фото: Arno Smit / Unsplash

Президент России Владимир Путин поручил выделить деньги на поиск государственной собственности России, бывшей Российской империи и бывшего СССР за рубежом. Возможные объекты, подпадающие под его указ, назвали эксперты, опрошенные РБК.

По словам кандидата исторических наук Александра Крушельницкого, императорской фамилии в XIX-XX веках принадлежала значительная часть побережья Ниццы. «Эта недвижимость заключалась не только в особняках, замках и непосредственно прилегающих к ним земельных участках. Приобретались также лесные охотничьи угодья, участки с особо красивыми панорамными видами и даже, единичный случай, но в Париже, городской сквер», — рассказал он. Помимо них, частично или целиком покупались производственные объекты, в том числе рудники, заводы, фабрики, мастерские, судоверфи. Наконец, в банках Швейцарии, Великобритании, Франции, Германии, Австро-Венгрии размещались достаточно крупные и многочисленные счета, открытые подданными Российской империи, в том числе представителей императорской фамилии и богатейших семей аристократов и промышленников. Крушельницкий подчеркнул, что судьба большинства вышеперечисленного имущества в послереволюционную эпоху с юридической точки зрения «оказалась весьма сомнительна».

В свою очередь, научный сотрудник института российской истории РАН, генеральный директор фонда «Историческая память» Александр Дюков сообщил, что часть имущества Российской империи и СССР оказалась непереведенной в собственность РФ, при этом наибольший интерес для российской стороны в этом контексте представляют объекты культурного наследия. Что касается собственности советских времен, то речь идет о квартирах, которые были приобретены для командировок различными ведомствами, а после их упразднения «фактически уведены». Он также отметил, что в Иерусалиме находится большое количество зданий, которые могут стать объектами госсобственности России.

Ранее в январе стало известно, что сейм Латвии в окончательном чтении одобрил конфискацию Дома Москвы в Риге.

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      Полина Кислицына
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