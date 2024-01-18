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21:00, 18 января 2024Среда обитания

Власти выделят средства на поиск советского имущества за рубежом

Власти субсидируют поиск советского и дореволюционного имущества за рубежом

Фото: Globallookpress.com

Власти выделят деньги на поиск советской и дореволюционной недвижимости за рубежом. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Средства будут направлены Предприятию по управлению собственностью за рубежом. Организация входит в Управление делами президента России. Субсидии покроют расходы на оформление и юридическую защиту отечественного имущества времен СССР и Российской империи за границей.

В 2022 году посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Россия должна вернуть треть советского имущества за рубежом. Речь идет о недвижимости, которая досталась РФ после того, как Москва взяла на себя обязательства по всем долгам СССР. В российском МИДе требования украинской стороны назвали популистскими.

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      Виктория Клабукова
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