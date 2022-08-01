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Посол Украины потребовал от России имущество СССР

Посол Украины в Лондоне Пристайко заявил, что Россия должна вернуть часть имущества СССР

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Украина требует от России вернуть «хотя бы» треть зарубежного имущества СССР, которое оказалось у Москвы после того, как она взяла на себя долги Советского Союза. Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, сообщает ТАСС.

«Сейчас мы требуем от России: вы должны вернуть хотя бы треть того, что находится за границей. В частности, помещения, которые находятся в Британии и были незаконно, по нашему мнению, зарегистрированы на Российскую Федерацию», — заявил дипломат из Лондона. Он признал, что советская собственность досталась России лишь после того, как Москва взяла на себя обязательства по всем долгам СССР. Тем не менее, по словам Пристайко, Украина с этим согласилась, но документы не ратифицировала.

10 июля стало известно о планах Киева «конфисковать» российскую недвижимость в Великобритании. Речь идет о 18 объектах, стоимость которых, по предварительным данным, достигает 100 миллионов фунтов стерлингов. «Претензии Украины не имеют никаких оснований», — сообщили в российском посольстве в Соединенном Королевстве в ответ на озвученные намерения Киева.

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Василий Мека
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