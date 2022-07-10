Стало известно о планах Киева «конфисковать» российскую недвижимость в Британии

Times: Украина подаст иск для конфискации недвижимости, приписываемой России

Украинские власти рассматривают возможность подачи судебного иска в Великобритании, чтобы добиться «конфискации» недвижимости, владение которой приписывают России. О таких планах стало известно Times после проведенного расследования.

Отмечается, что речь идет о 18 объектах, стоимость которых, по предварительным данным, достигает 100 миллионов фунтов стерлингов. «Украина также рассматривает возможность судебного иска о вступлении во владение 18 объектами недвижимости», — сказано в сообщении.

Украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко нанимает адвоката, добавили журналисты.

Ранее стало известно, что президент Швейцарии Иньяцио Кассис выступил против наложения ареста на российские финансовые активы на сумму до 500 миллионов долларов, которые предлагают изъять для финансирования восстановления Украины. Он напомнил, что защита фундаментальных прав собственности имеет основополагающее значение для либеральной демократии, и подчеркнул, что этот шаг станет прецедентом для наделения государств большей властью в ущерб гражданским правам и свободам.

Российский посол в Берне Сергей Гармонин заявил, что Москва оценила позицию Швейцарии.