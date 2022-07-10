Российское посольство ответило на претензии Украины на недвижимость в Британии

Российское посольство назвало необоснованными претензии Украины на недвижимость в Британии

Консульский отдел посольства России в Великобритании в Лондоне. Фото: Алекс Макнотон / РИА Новости

Претензии, которые Украина может заявить на принадлежащую России недвижимость в Лондоне, являются необоснованными, заявили в посольстве РФ в Лондоне, пишет ТАСС.

Дипломаты ответили на планы Украины через суд заявить претензии на 18 объектов недвижимости в Лондоне и назвали их необоснованными. В российском ведомстве напомнили, что Россия как единственная страна-правопреемник СССР приняла права на советскую собственность за рубежом. В посольстве уточнили, что, в отличие от Киева, Москва выплатила все советские долги.

«Претензии Украины не имеют никаких оснований в международном праве. Кроме того, помещения дипломатических представительств и дома сотрудников посольства защищает принцип дипломатического иммунитета», — подчеркнули в посольстве.

Дипломаты добавили, что Россия верна своим обязательствам участника Венской конвенции о дипломатических сношениях. Они выразили надежду, что Великобритания также будет придерживаться правил.

О планах Киева «конфисковать» российскую недвижимость в Британии стало известно в воскресенье, 10 июля. Речь идет о 18 объектах, стоимость которых, по предварительным данным, достигает 100 миллионов фунтов стерлингов.

В числе строений, права на которые хочет заявить Киев, здание представительства военного атташе и торговое представительство РФ, а также поместье Сикокс-Хит в графстве Кент, подаренное СССР в 1947 году.