Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Российское посольство ответило на претензии Украины на недвижимость в Британии

Российское посольство назвало необоснованными претензии Украины на недвижимость в Британии
Консульский отдел посольства России в Великобритании в Лондоне

Консульский отдел посольства России в Великобритании в Лондоне. Фото: Алекс Макнотон / РИА Новости

Претензии, которые Украина может заявить на принадлежащую России недвижимость в Лондоне, являются необоснованными, заявили в посольстве РФ в Лондоне, пишет ТАСС.

Дипломаты ответили на планы Украины через суд заявить претензии на 18 объектов недвижимости в Лондоне и назвали их необоснованными. В российском ведомстве напомнили, что Россия как единственная страна-правопреемник СССР приняла права на советскую собственность за рубежом. В посольстве уточнили, что, в отличие от Киева, Москва выплатила все советские долги.

«Претензии Украины не имеют никаких оснований в международном праве. Кроме того, помещения дипломатических представительств и дома сотрудников посольства защищает принцип дипломатического иммунитета», — подчеркнули в посольстве.

Материалы по теме:
На Западе объявили о дефолте по госдолгу России. Почему российский Минфин его отрицает?
На Западе объявили о дефолте по госдолгу России.Почему российский Минфин его отрицает?
27 июня 2022
Крах надежд. Как пандемия и санкции против России нанесли сокрушительный удар по мировой экономике?
Крах надежд.Как пандемия и санкции против России нанесли сокрушительный удар по мировой экономике?
21 июня 2022

Дипломаты добавили, что Россия верна своим обязательствам участника Венской конвенции о дипломатических сношениях. Они выразили надежду, что Великобритания также будет придерживаться правил.

О планах Киева «конфисковать» российскую недвижимость в Британии стало известно в воскресенье, 10 июля. Речь идет о 18 объектах, стоимость которых, по предварительным данным, достигает 100 миллионов фунтов стерлингов.

В числе строений, права на которые хочет заявить Киев, здание представительства военного атташе и торговое представительство РФ, а также поместье Сикокс-Хит в графстве Кент, подаренное СССР в 1947 году.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Госдуму предложили собрать на внеочередное заседание
Три человека погибли в результате обстрела волонтерской миссии в ДНР
Стали известны новые подробности развода Пике и Шакиры
Опубликована история первого московского стадиона
Российское посольство ответило на претензии Украины на недвижимость в Британии
Лукашенко позвал в гости российского космонавта и угостил его фирменным салатом
Байден изменил конструкцию своего велосипеда после падения
В Госдуму внесут проект об индексации пенсии работающим пенсионерам
В США заявили о неспособности Запада повлиять на решения Кремля по Украине
Россиянам предложили купить «схему» по ломанию ушей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.