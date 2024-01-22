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11:26, 22 января 2024Бывший СССР

Лукашенко рассказал о планах провести переговоры с Путиным

Лукашенко запланировал провести переговоры с Путиным один на один

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что планирует провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в формате один на один перед заседанием Высшего Госсовета (ВГС) Союзного государства (СГ). Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

«Проанонсировал переговоры с Путиным "один на один" накануне заседания», — сказано в публикации. Уточняется, что Лукашенко сообщил об этом на встрече с государственным секретарем СГ Дмитрием Мезенцевым.

По информации «Пул Первого», на повестке встречи стоят союзные вопросы, включая подготовку к проведению заседания ВГС.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что в обновленной военной доктрине республики указан алгоритм выполнения Минском союзных обязательств в отношении стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и СГ. По его словам, план предусматривает действия не только в сфере военной безопасности, но и в дипломатической плоскости.

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      Кристина Есикова
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