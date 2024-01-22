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09:53, 22 января 2024Экономика

Одна страна ЕС добилась уступок в ограничении украинского экспорта

Власти Евросоюза проконтролируют приток агропродукции с Украины в Польшу
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Власти Евросоюза (ЕС) пообещали Польше проконтролировать приток продовольственной продукции с Украины. Мера необходима для стабилизации цен на агропродукцию в странах Восточной Европы в рамках антидемпинговой кампании, заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Его слова приводит Financial Times (FT).

Еврокомиссар по торговле также добавил, что ограничение поставок украинской продукции поможет европейским фермерам развить их экспортный потенциал. Брюссель сможет блокировать транзит продовольствия в том случае, если рынок конкретной страны будет переполнен.

Ожидается, что в результате подобной меры цены на агропродукцию не смогут резко упасть, что позволит аграриям в странах Восточной Европы не понести серьезные убытки. При этом речь идет о возможных ограничениях украинского экспорта не только на рынке Польши, но и других государств ЕС, которые граничат с Украиной. «Брюссель будет контролировать приток фермерского продовольствия, если он приведет к снижению цен в Польше и других соседних странах», — заключил Домбровскис.

Ранее вице-президент ЕК заявил, что власти ЕС на этой неделе представят изменения в европейское торговое законодательство. Новые поправки, как ожидается, разрешат Польше, Венгрии и Словакии вводить ограничения на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции. Домбровскис уточнил, что эти меры позволят защитить восточноевропейские государства от последствий беспошлинного ввоза агропродукции с Украины.

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      Анатолий Акулов
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