Ряду стран Европы разрешат ограничивать ввоз агропродукции с Украины

ЕК разрешит странам Восточной Европы ограничивать ввоз агропродукции с Украины

В Еврокомиссии (ЕК) на этой неделе представят изменения в торговое законодательство Евросоюза, которые позволят граничащим с Украиной государствам вводить ограничения на импорт ее сельскохозяйственной продукции. Об этом заявил еврокомиссар Валдис Домбровскис. Его слова приводит ТАСС.

К числу граничащих с Украиной стран ЕС относятся Польша, Венгрия и Словакия. Домбровскис уточнил, что новые меры позволят защитить указанные государства Европы от последствий беспошлинного ввоза агропродукции с Украины.

Это планируется реализовать при помощи дополнительных гарантий, добавил он. «Мы будем думать над тем, как можно предоставить дополнительные гарантии Польше и другим государствам — членам ЕС», — заключил Домбровскис.

В середине января сообщалось, что аграрные ведомства граничащих с Украиной стран отправили совместное письмо в ЕК с призывом вернуть пошлины на ввоз в ЕС украинской сельхозпродукции. Эта мера, как отмечалось, должна помочь европейским фермерам защитить их интересы и развить их экспортный потенциал.