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14:27, 22 января 2024Интернет и СМИ

Победительница «Пацанок» раскрыла сложности участия в проекте

Победительница «Пацанок» Медведева: было сложно привыкнуть к жизни с камерами

Кадр: Спешл / YouTube

Победительница популярного шоу «Новые пацанки» на канале «Пятница!» Кира Медведева раскрыла сложности участия в проекте. В подкасте для YouTube-канала «Спешл» она призналась, что ей было непросто привыкнуть к съемкам.

«Меня как будто парализовало. Первые четыре недели я не могла говорить на реалити, я не разговаривала на общих сценах психологии, ничего не говорила, не реагировала, потому что я просто тупо не понимала, где нахожусь», — описала участие в проекте Медведева.

По словам участницы «Новых пацанок», в первое время ей была непривычна обстановка на съемках шоу. «Меня забирают из своей среды, выдергивают, ставят 15 человек еще. Помимо меня какие-то женщины ходят, 20 камер, за ними еще по человеку-оператору, за ними еще. Человек 40 на площадке, ты сидишь и тебе говорят: "Расскажи о своей большой травме с мамой"», — высказалась она.

Позже, как отметила Медведева, она адаптировалась к жизни с камерами.

Ранее Медведева рассказала, что было самым сложным для нее в шоу «Новые пацанки». Она отметила, что на проекте ей было непросто избавляться от стереотипов о женщинах. Она уточнила, что выросла в семье, где к женщине относились как к вещи.

Шоу «Новые пацанки» является продолжением проекта «Пацанки», в котором девушки с непростым характером и сложной биографией живут в одном доме. Эксперты по этикету и психологи пытаются сделать из них воспитанных женщин.

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      Олег Давыдов
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