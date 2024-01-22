Подчиненные главы ЕЦБ оказались недовольны ее работой

Politico: большинство сотрудников ЕЦБ негативно оценили деятельность Лагард

Большинство сотрудников Европейского центрального банка (ЕЦБ) оказались недовольны работой главы организации Кристин Лагард. Об этом со ссылкой на результаты исследования профсоюза ЕЦБ пишет Politico.

Негативно оценили деятельность Лагард на посту президента европейского регулятора 50,6 процента опрошенных. Из них 20,1 процента охарактеризовали ее работу «очень плохо», еще 30,5 процента — «плохо». Итоги восьмилетнего пребывания главы ЕЦБ в своей должности 24,2 процента респондентов описали «средне», оценку «хорошо» ей поставили 12,3 процента сотрудников банка, «очень хорошо» — 8 процентов опрошенных, «отлично» — только 2,6 процента подчиненных.

Среди причин недовольства работой руководителя сотрудники регулятора чаще всего упоминали чрезмерную вовлеченность Лагард в политику и использование ею ЕЦБ для продвижения своей повестки. Как отмечает издание, к концу срока полномочий работу предыдущего главы Центробанка Марио Драги в аналогичном опросе «плохо» оценивали только 20 процентов работников, а 54 процента поставили оценку «очень хорошо» и «отлично».

Исследование профсоюза ЕЦБ было проведен в период с 12 по 22 декабря 2023 года, в нем приняли участие более тысячи сотрудников регулятора Евросоюза.

Ранее опрошенные Financial Times аналитики спрогнозировали, что по итогам 2024 года экономика еврозоны вырастет на 0,6 процента. Таким образом, в следующем году ВВП блока с большой долей вероятности столкнется со стагнацией. Большинство из 48 экономистов сошлись во мнении, что в следующем году экономике еврозоны не удастся перейти к стремительному росту. «Мы продолжаем наблюдать постепенное восстановление в 2024 году, а не дальнейшее ухудшение», — заявил главный европейский экономист BNP Paribas Пол Холлингсворт.