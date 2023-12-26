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10:33, 26 декабря 2023Экономика

Экономике Европы предрекли стагнацию

FT: экономика еврозоны вырастет в 2024 году на 0,6 процента

Фото: Unsplash

По итогам 2024 года экономика еврозоны вырастет на 0,6 процента, аналогичный прирост ожидается в регионе и по завершении этого года. Таким образом, в следующем году ВВП блока с большой долей вероятности столкнется со стагнацией, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на опрошенных аналитиков.

В опросе приняли участие 48 экономистов. Большинство из них сошлись во мнении, что в следующем году экономике еврозоны не удастся перейти к стремительному росту. Однако регион вряд ли столкнется с полноценной рецессией на фоне ожидаемого слабого роста. «Мы продолжаем наблюдать постепенное восстановление в 2024 году, а не дальнейшее ухудшение», — заявил главный европейский экономист BNP Paribas Пол Холлингсворт.

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Большинство респондентов прогнозируют, что нынешний экономический спад не будет продолжительным. Экономика еврозоны перейдет к небольшому росту уже в первом квартале 2024 года. Однако прогноз экспертов касательно увеличения ВВП региона по итогам следующего года оказался более пессимистичным в сравнении с ожиданиями аналитиков Европейского Центробанка (ЕЦБ) и Международного валютного фонда (МВФ), которые предрекали рост экономики блока на 1,2 процента.

Во второй половине сентября главный эксперт Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Клэр Ломбарделли предрекла экономике еврозоны рост на 0,6 процента по итогам 2023 года. В то же время одним из главных рисков для региона, по ее мнению, станет динамика цен на топливо. В свою очередь, Еврокомиссия (ЕК) в середине ноября понизила свой прогноз роста экономики блока в 2023 году с 0,8 до 0,6 процента, а руководство ЕЦБ ухудшило ожидания на 2024-й с 1 до 0,8 процента.

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      Анатолий Акулов
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