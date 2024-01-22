La Repubblica: поддержка Киева в Италии достигла самого низкого уровня за 2 года

Поддержка итальянцами военной помощи Украине достигла рекордно низкого уровня за два года и составила 42 процента. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые приводит газета La Repubblica.

По меньшей мере 57 процентов итальянцев не разделяют решения правительства страны о продолжении поставок оружия Киеву. Отмечается, что среди избирателей партий правящей коалиции, в которую входят партии «Братья Италии», «Вперед, Италия» и «Лига», число поддерживающих военную помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) составляет менее 48 процентов.

Больше всего продолжение поставок вооружения Киеву поддерживают сторонники Демократической партии, которая сейчас считается оппозиционной: 56 процентов ее избирателей выступили за военную помощь Украине.

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто назвал 2024 год ключевым для конфликта на Украине. По его словам, 2024 год станет для украинского конфликта определяющим из-за запланированных в США, России и странах Евросоюза выборов.