Историк Крушельницкий: под имущество РФ за рубежом подпадает полпобережья Ниццы

В скором времени власти выделят деньги на поиск госсобственности бывшей Российской империи и бывшего СССР за границей. Историки указали на возможные объекты, которые подпадают под новый указ.

Поручение выделить деньги на поиск имущества за рубежом дал президент Владимир Путин еще 18 января. Финансы покроют расходы на оформление и юридическую защиту отечественной недвижимости времен СССР и Российской империи за границей.

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Под указ уже подпадает значительная часть побережья Ниццы во Франции

По словам кандидата исторических наук Александра Крушельницкого, в XIX-XX веках императорской фамилии принадлежала значительная часть побережья Ниццы во Франции. «Недвижимость заключалась не только в особняках, замках и непосредственно прилегающих к ним земельных участках», — утверждает он.

Историк пояснил, что также приобретались лесные охотничьи угодья и участки с особо красивыми панорамными видами. Помимо этого, частично или целиком власти приобретали производственные объекты, в том числе заводы, фабрики и мастерские.

В то же время в банках Швейцарии, Великобритании, Франции, Германии и Австро-Венгрии подданными Российской империи открывались достаточно большие счета. В частности, они принадлежали представителям императорской фамилии и богатейших семей аристократов и промышленников.

Уже тысячи заграничных объектов перешли в собственность России с начала 2000-х

Генеральный директор фонда «Историческая память» Александр Дюков сообщил, что с начала 2000-х около четырех тысяч заграничных объектов перешло в собственность России. Он добавил, что все это — недвижимость времен Российской империи и СССР в Европе, на Ближнем Востоке и в ЮАР.

В частности, специалист заявил о Свято-Николаевском соборе в Ницце, построенном в византийском стиле. Такой объект возвели в честь наследника императора Александра II. «После распада Российской империи он оказался в собственности нескольких достаточно странных людей, которые не имели отношения ни к РПЦ, ни к СССР, ни к России. И вот по суду этот храм в 2021-м был возвращен в собственность России», — поделился информацией Дюков.

При этом историк напомнил, что часть недвижимости Российской империи и СССР все же оказалась непереведенной в собственность нынешней России. В этом контексте сегодня наибольший интерес для Москвы представляют объекты культурного наследия.

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В Совете Федерации объяснили поиск недвижимости за границей

По словам заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, сейчас в разных странах находится много советской и дореволюционной недвижимости. Ее поиском надо было заниматься своевременно, однако раньше возможностей для этого не было.

«Речь идет именно о той недвижимости, которая волею судьбы оказалась вне наших регистрационных систем и использовалась совершенно непонятными организациями, странами, персонажами в собственных целях», — рассказал сенатор.

Климов добавил, что сейчас поиск советской и дореволюционной недвижимости за границей не означает, что ее в тот же момент будут возвращать России. «Но такую работу надо начать и вести ее до тех пор, пока справедливость не восторжествует в полном объеме на всех континентах в отношении имущества, принадлежавшего нашему Отечеству», — отметил он.