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02:00, 22 января 2024Из жизни

Помощница учителя созналась в совращении школьников

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Жительница США созналась в том, что совращала школьников. Об этом сообщает Lexington Herald Leader.

Бывшая помощница учителя из штата Кентукки Эллен Филлипс в суде признала вину в совращении несовершеннолетних школьников. Согласно судебным документам, Филлипс пыталась соблазнять школьников в социальных сетях и мессенджерах. Затем она встречалась с ними и в ряде случаев вступала в сексуальную связь. Возраст подростков варьировался от 14 до 16 лет.

В одном из случаев Филлипс пыталась убедить 15-летнего мальчика заняться с ней сексом. Переписываясь с ним в соцсетях, женщина убеждала его выскользнуть из дома и встретиться с ней. Когда подросток сказал, что не может выйти, потому что его мать еще не спит, Филлипс предложила ему алкоголь и оральный секс. Она также снабдила его вариантами предлогов, под которыми он мог покинуть дом. В конце концов подросток сказал Филлипс, что не сможет встретиться с ней.

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      Алиса Дмитриева
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