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04:00, 22 января 2024Ценности

Популярная телезвезда без бюстгальтера прошлась по улице в прозрачном корсете

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Британская телеведущая Оливия Эттвуд появилась на публике в откровенном наряде и попала в объектив папарацци. Снимки публикует Daily Mail.

32-летняя бывшая звезда реалити Love Island прошлась по улицам города в прозрачном корсете черного цвета. На размещенных кадрах видно, что знаменитость отказалась от бюстгальтера. Среди прочего она надела джинсы с завышенной линией талии, а в руках держала золотой клатч. В качестве обуви она предпочла ботинки на каблуках.

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В то же время волосы Эттвуд распустила, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках. Из аксессуаров на ней были — золотые серьги и кольца.

Ранее в январе 43-летняя Жизель Бюндхен снялась в прозрачном плаще без бюстгальтера. На одном из снимков фотографа Луиса Альберто Родригеса манекенщица предстала босая на поле.

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      Карина Черных
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