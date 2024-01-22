Популярная телезвезда без бюстгальтера прошлась по улице в прозрачном корсете

Британская телеведущая Оливия Эттвуд появилась на публике в откровенном наряде и попала в объектив папарацци. Снимки публикует Daily Mail.

32-летняя бывшая звезда реалити Love Island прошлась по улицам города в прозрачном корсете черного цвета. На размещенных кадрах видно, что знаменитость отказалась от бюстгальтера. Среди прочего она надела джинсы с завышенной линией талии, а в руках держала золотой клатч. В качестве обуви она предпочла ботинки на каблуках.

В то же время волосы Эттвуд распустила, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках. Из аксессуаров на ней были — золотые серьги и кольца.

Ранее в январе 43-летняя Жизель Бюндхен снялась в прозрачном плаще без бюстгальтера. На одном из снимков фотографа Луиса Альберто Родригеса манекенщица предстала босая на поле.