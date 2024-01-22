Предсказана судьба цен на новостройки

Эксперт «Этажей» Зайцев: в 2024 году новостройки подорожают на 5 %

К середине лета 2024 года стоимость квадратного метра на первичном рынке вырастет на 4-5 процента. Таким мнением с NEWS.ru поделился директор по продажам риелторской компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Эксперт при этом уверен, что резкого роста стоимости квартир в первом полугодии не ожидается. Цены продолжат расти за счет еще большего снижения конкуренции между вторичным и первичным рынком жилья из-за увеличения разницы в ипотечных ставках. Другая причина — опасения по поводу дальнейшего роста ставок.

Ранее стало известно, что большинство россиян улучшают жилищные условия через куплю-продажу недвижимости, при этом приобретают квартиры на вторичном рынке. Ипотеку на сегодня в текущих условиях большинство российских семей себе позволить не могут, рассказал замглавы Минстроя Никита Стасишин.

