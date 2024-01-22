Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:25, 22 января 2024Среда обитания

Предсказана судьба цен на новостройки

Эксперт «Этажей» Зайцев: в 2024 году новостройки подорожают на 5 %

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

К середине лета 2024 года стоимость квадратного метра на первичном рынке вырастет на 4-5 процента. Таким мнением с NEWS.ru поделился директор по продажам риелторской компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Эксперт при этом уверен, что резкого роста стоимости квартир в первом полугодии не ожидается. Цены продолжат расти за счет еще большего снижения конкуренции между вторичным и первичным рынком жилья из-за увеличения разницы в ипотечных ставках. Другая причина — опасения по поводу дальнейшего роста ставок.

Ранее стало известно, что большинство россиян улучшают жилищные условия через куплю-продажу недвижимости, при этом приобретают квартиры на вторичном рынке. Ипотеку на сегодня в текущих условиях большинство российских семей себе позволить не могут, рассказал замглавы Минстроя Никита Стасишин.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Зеленский подписал указ об «исторически населенных украинцами» территориях России. Там упомянуты земли шести регионов

      В Польше оценили ослепляющие технику ВСУ системы России

      Украина получит от Польши оружие в кредит

      ВСУ обстреляли Белгородскую область второй раз за полчаса

      Звезду фильма «Ирония судьбы» Талызину госпитализировали

      Предсказана судьба цен на новостройки

      Адвокат высказалась о новых обвинениях против «королевы марафонов» Блиновской

      Гостиницы «Азимут» и отель «Метрополь» передали в управление Росимущества

      В США удалили данные о штурме Капитолия перед победой республиканцев

      Украинка убила приютившего ее немца из-за нежелания съезжать с его квартиры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше