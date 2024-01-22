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00:01, 23 января 2024Бывший СССР

В Крыму рассказали о преступлениях Зеленского против украинского народа

Сенатор Цеков: Зеленский совершает преступления против украинского народа
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Преступления против украинского народа осуществляются руками Владимира Зеленского и его команды, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, все решения Киева, касающиеся национальной идентичности украинцев в РФ, для Москвы юридически ничтожны. «Безусловно, преступления против народа современной Украины осуществляются руками Зеленского и его команды. Они уничтожают украинский народ», — указал он.

Цеков добавил, что Зеленский также пытается разобщить народы России и Украины.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что страны Запада шантажом склоняют президента Украины Владимира Зеленского к страшным преступлениям против России. По его словам, украинский лидер сейчас находится в положении загнанной в угол крысы.

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      Марина Совина
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