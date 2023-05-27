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09:30, 27 мая 2023Бывший СССР

Рогов уличил Запад в склонении Зеленского к преступлениям против России

Рогов заявил, что страны Запада шантажом склоняют Зеленского к преступлениям против России
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Carl Court / Reuters

Страны Запада шантажом склоняют президента Украины Владимира Зеленского к страшным преступлениям против России. В этом государства уличил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По словам Рогова, украинский лидер сейчас находится в положении загнанной в угол крысы. «Запад поставил его перед выбором: или он идет на страшные преступления против России, или его сольют и приведут к власти кого-то другого», — уточнил он.

Глава движения также отметил, что Зеленский пытается сохранить свою власть любыми способами, поэтому может устроить военную провокацию на Запорожской АЭС.

Ранее Рогов заявил, что российская авиация атаковала позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольной Киеву части Запорожской области. По его словам, Военно-космические силы (ВКС) России активно используют планирующие бомбы для нанесения ударов по складам и ангарам, в которых располагается техника и боеприпасы ВСУ.

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    Виктория Кондратьева
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