Рогов заявил о нанесении авиаударов по позициям ВСУ в Запорожской области

Рогов заявил, что ВКС России наносят авиаудары по позициям ВСУ в Запорожской области

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале заявил, что российская авиация атаковала позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

«В данный момент ВКС России наносят удары по оккупированной части Запорожской области», — заявил он.

Рогов подчеркнул, что, согласно предварительным данным, Военно-космические силы (ВКС) России активно используют планирующие бомбы для нанесения ударов по складам и ангарам, в которых располагается техника и боеприпасы ВСУ в Ореховском районе и городе Орехове, а также в Пологовском районе.

Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли приграничное село Новая Таволжанка в Белгородской области. По словам губернатора российского региона Вячеслава Гладкова, в результате обстрела пострадавших нет. При этом осколки снарядов повредили два частных домовладения, где оказался посечен забор, а также выбиты окна.