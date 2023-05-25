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20:58, 25 мая 2023Россия

ВСУ обстреляли приграничный российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Новая Таволжанка

Фото: Serhii Nuzhnenko / Radio Free Europe / Radio Liberty / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничное село Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в результате обстрела пострадавших нет. При этом осколки снарядов повредили два частных домовладения, где оказался посечен забор, а также выбиты окна. В светлое время суток подомовой обход продолжится, добавил глава области.

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За минувшие сутки ВСУ больше 100 раз обстреляли территорию Белгородской области. По словам Гладкова, основной удар пришелся на Грайворонский городской округ, который 22 мая подвергся атаке украинской диверсионно-разведывательной группы. За 24 мая территорию муниципалитета обстреляли 87 раз.

В результате атаки со стороны Украины была контужена 85-летняя местная жительница. Больше всего прилетов — 84 — зафиксировали в селе Козинка. Еще три минометных снаряда попали по селу Дроновка.

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Никита Абрамов
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