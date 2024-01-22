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09:52, 22 января 2024Среда обитания

Приватизацию квартир назвали главной ошибкой 90-х

Эксперт ЖКХ Широков предложил расселить россиян из их квартир в арендное жилье
СюжетНаселение России:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Массовая приватизация оказалась главной ошибкой 1990-х годов. Таким мнением в разговоре с aif.ru поделился эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Андрей Широков.

Он считает, что приватизация породила класс «нищих собственников», неспособных платить за содержание жилья суммы, необходимые для поддержания его в нормальном состоянии.

Широков считает, что платежи за содержание общедомового имущества должны быть минимум в четыре раза выше действующих. Так, платеж в среднем в 25 рублей за квадратный метр в месяц он предлагает увеличить до 100 рублей.

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При нынешнем развитии экономики России 60 процентов ее населения должны снимать жилье, уверен эксперт по ЖКХ.

Ипотека, по мнению Широкова — это еще один инструмент, «загоняющий» население в частную собственность. Решить проблему переизбытка такой собственности он предлагает, деприватизировав часть квартир за счет экономических стимулов. Из этой недвижимости можно создать сегмент арендного субсидированного жилья. Такое жилье будет востребовано в первую очередь малоимущими, предположил эксперт.

Ранее стало известно, что для улучшения жилищных условий россияне чаще всего приобретают вторичное жилье, продавая при этом свое. Купить в ипотеку квартиры как на первичном, так и вторичных рынках на текущих условиях могут позволить себе только небольшое количество семей.

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      Мария Черкасова
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